Convalidato l' arresto dei due manifestanti fermati negli scontri a Udine
Convalidato ieri, 17 ottobre, l'arresto delle due persone portate via in manette dagli scontri dello scorso 14 ottobre nel capoluogo friulano. Si tratta di Marchio Chiopris e Jan Gavino Pozzobon, rispettivamente 45 e 49 anni, residenti a Buja e Feltre: la giudice per le indagini preliminari di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il gip di Udine ha convalidato il loro arresto e ha accolto la misura cautelare richiesta dal pm. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto in flagranza, con l’accusa di corruzione, del presidente della Samot Mario Lupo e del dirigente dell’Asp Francesco Cerrito. Disposti i domiciliari - X Vai su X
Scontri a Roma: convalidati gli arresti, i due manifestanti tornano liberi - I giudici non hanno disposto misure rimettendo i due in libertà. Segnala romatoday.it
Milano, cinque arresti dopo la guerriglia in Centrale. Libere le due ragazze arrestate, il legale: “Non volevano sfondare” - Per le due studentesse universitarie incensurate che farebbero parte dell’area dei centri sociali, oggi era prevista l’udienza per direttissima in Tribunale. ilgiorno.it scrive
Scontri a Roma, tornano liberi i due manifestanti arrestati - Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. Segnala msn.com