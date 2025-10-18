Convalidato l' arresto dei due manifestanti fermati negli scontri a Udine

Convalidato ieri, 17 ottobre, l'arresto delle due persone portate via in manette dagli scontri dello scorso 14 ottobre nel capoluogo friulano. Si tratta di un 45enne e un 49enne, residenti a Buja e Feltre: la giudice per le indagini preliminari di Udine Mariarosa Persico ha deciso per gli arresti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il gip di Udine ha convalidato il loro arresto e ha accolto la misura cautelare richiesta dal pm. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto in flagranza, con l’accusa di corruzione, del presidente della Samot Mario Lupo e del dirigente dell’Asp Francesco Cerrito. Disposti i domiciliari - X Vai su X

Convalidato l'arresto dei due manifestanti fermati negli scontri a Udine - È successo ieri, 17 ottobre: i due sono costretti agli arresti domiciliari senza obbligo di braccialetto elettronico. Come scrive udinetoday.it

Scontri in Centrale al corteo per Gaza, scarcerati i due manifestanti 17enni: ai domiciliari senza poter andare a scuola - La giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e ... Da milano.corriere.it

Scontri a Roma, tornano liberi i due manifestanti arrestati - Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. Come scrive msn.com