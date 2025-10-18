Convalidato l' arresto dei due manifestanti fermati negli scontri a Udine

Udinetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convalidato ieri, 17 ottobre, l'arresto delle due persone portate via in manette dagli scontri dello scorso 14 ottobre nel capoluogo friulano. Si tratta di un 45enne e un 49enne, residenti a Buja e Feltre: la giudice per le indagini preliminari di Udine Mariarosa Persico ha deciso per gli arresti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

