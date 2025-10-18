Controlli gratuiti della visita la nuova iniziativa dell' Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

Una giornata intera dedicata a screening oculistici gratuiti, che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Messina. L'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti lunedì 20 ottobre sarà presente al centro commerciale di Tremestieri con la sua unità di oftalmologia. L'iniziativa è rivolta a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

