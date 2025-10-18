Girava con un coltello a serramanico e con l’hashish, nei guai un 30enne di Corridonia. Nel corso di controlli svolti dalla polizia sul territorio, gli agenti delle volanti hanno effettuato due distinti interventi che hanno portato al sequestro di un coltello a serramanico e di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, con conseguenti denunce e segnalazioni amministrative. Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16.20, una volante è intervenuta nei giardini di via Isonzo a seguito della segnalazione di un diverbio tra giovani. Sul posto gli agenti hanno identificato tre ragazzi, tra i quali un italiano, 30enne, residente a Corridonia e già noto alle forze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Controlli contro lo spaccio. Due giovani denunciati. Trovato anche un coltello