Controlli anti droga nel Barese arrestato un 27enne | in casa numerose dosi di cocaina

I carabinieri hanno effettuato numerosi controlli anti spaccio di droga nel Barese. In particolare, i militari hanno controllato a Casamassima un'ottantina persone e 50 autoveicoli, elevando diverse contravvenzioni per mancata revisione e guida con telefono cellulare.Un 27enne del Barese è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altre letture consigliate

https://latinaquotidiano.it/fondi-controlli-anti-spaccio-un-arresto-e-due-denunce-sequestrati-droga-denaro-e-munizioni/… #Fondi #Carabinieri #Cronaca #Spaccio #Ricettazione #Munizioni #Sequestri #Indagini - X Vai su X

Stop al gas e al petrolio russi: il Parlamento Europeo approva il bando totale dal 2026 UE, stop a gas e petrolio russi dal 2026: bando totale, controlli anti-elusione e sanzioni per chi viola il divieto. Bruxelles punta all’autonomia energetica. #notizie #news #c - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta “Ura”, traffico internazionale di droga: sequestro milionario nel Barese - Traffico internazionale di droga, sequestro milionario a indagato dell’inchiesta “Ura”: villa a Torre a Mare e contanti sotto sigillo. Come scrive quotidianodelsud.it

Blitz antidroga nel Barese: 8 arresti, smantellata rete di estorsioni e spaccio - Estorsioni e traffico di droga: è questo il cuore dell’operazione condotta dai carabinieri nel Barese che, all’alba, ha portato all’arresto di otto persone. Si legge su trmtv.it

Mafia nel Barese, chiesto processo per 69 indagati - La Dda di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per 69 indagati coinvolti in un'inchiesta sul clan Misceo, attivo principalmente nel comune barese di Noicattaro e il cui capo, Giuseppe Misceo, avrebbe ... Si legge su ansa.it