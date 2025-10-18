Controlli allo Sperone denunce per furti di luce e un panificio sequestrato per varie irregolarità

Una raffica di denunce per furto aggravato di energia elettrica e un panificio sequestrato per una serie di irregolarità. È il bilancio di un blitz mirato al contrasto dell'illegalità diffusa ed effettuato dai carabinieri in piazzale Ignazio Calona e dintorni, tra lo Sperone e Brancaccio.In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

OMICIDIO A PALERMO, ORA LO STATO INTERVIENE: 3 "ZONE ROSSE" Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Mariani, ha definito tre aree della città che saranno soggette a controlli rafforzati. Queste "zone rosse" sono stat - facebook.com Vai su Facebook

Per sfuggire ai controlli sperona l'auto dei carabinieri e ferisce due militari https://ift.tt/AFXerhL https://ift.tt/RImg6qo - X Vai su X

Controlli allo Sperone, denunce per furti di luce e un panificio sequestrato per varie irregolarità - Una raffica di denunce per furto aggravato di energia elettrica e un panificio sequestrato per una serie di irregolarità. Scrive mondopalermo.it

Controlli e denunce dei carabinieri nell'Avellinese - Posti di blocco e serrati controlli dei carabinieri che nel Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, hanno impegnato numerose pattuglie, anche nelle ore notturne, per prevenire i furti in abitazione ... Segnala ansa.it

Controlli a Valle Aurelia, arresti e denunce dopo le verifiche dei Carabinieri - Un’operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nella zona di Valle Aurelia, con il supporto delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria e ... Scrive rainews.it