Controlli a tappeto nel noto rione | smantellato anche un sistema di videosorveglianza anti-guardie

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno presidiato il Rione Traiano, con la preziosa collaborazione di vigili del fuoco e personale Enel. Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Sorpresi in un locale sequestrato perché utilizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

TELE ONE. . . : Controlli a tappeto dei Carabinieri nel quartiere di Brancaccio. Denunciate 21 persone a vario titolo e sequestrato un panificio. - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto nei rioni palermitani: 21 denunce a Brancaccio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi - X Vai su X

Controlli dei Carabinieri a Soccavo e nel rione Traiano - Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano per i carabinieri della compagnia di Bagnoli impegnati nel contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga. ansa.it scrive

Rifiuti, +170% di controlli: altra discarica abusiva nel rione Pace. L’area è sotto sequestro - Cresce il numero dei controlli e delle sanzioni da parte della polizia locale che da tempo ha ingaggiato una lotta serrata per ... Scrive corriereadriatico.it

Caporalato, controlli a tappeto: irregolare un’azienda agricola su due - Tra il 31 luglio e l’11 agosto, le squadre ispettive del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro dei reparti territoriali, ossia stazioni, tenenze e compagnie, hanno scandagliato l’attività di ... Si legge su ilsole24ore.com