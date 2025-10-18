Oggi si celebra la XIX Giornata europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2006 per sensibilizzare cittadini e istituzioni su un fenomeno criminale che continua a colpire persone vulnerabili in tutto il mondo. "La tratta di esseri umani – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – è un crimine complesso e multiforme che comprende sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio coatto, matrimoni forzati e coinvolgimento in economie criminali. Dietro ogni numero ci sono uomini, donne e persone transessuali la cui libertà e dignità vengono calpestate da reti criminali organizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro la tratta di esseri umani. In 10 anni salvate 200 persone