contro la tratta di esseri umani in 10 anni salvate 200 persone

Oggi si celebra la XIX Giornata europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2006 per sensibilizzare cittadini e istituzioni su un fenomeno criminale che continua a colpire persone vulnerabili in tutto il mondo. "La tratta di esseri umani – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – è un crimine complesso e multiforme che comprende sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio coatto, matrimoni forzati e coinvolgimento in economie criminali. Dietro ogni numero ci sono uomini, donne e persone transessuali la cui libertà e dignità vengono calpestate da reti criminali organizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
