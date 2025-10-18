Contro la tratta di esseri umani In 10 anni salvate 200 persone

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la XIX Giornata europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2006 per sensibilizzare cittadini e istituzioni su un fenomeno criminale che continua a colpire persone vulnerabili in tutto il mondo. "La tratta di esseri umani – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – è un crimine complesso e multiforme che comprende sfruttamento lavorativo e sessuale, accattonaggio coatto, matrimoni forzati e coinvolgimento in economie criminali. Dietro ogni numero ci sono uomini, donne e persone transessuali la cui libertà e dignità vengono calpestate da reti criminali organizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

contro la tratta di esseri umani in 10 anni salvate 200 persone

© Ilrestodelcarlino.it - Contro la tratta di esseri umani. In 10 anni salvate 200 persone

Contenuti che potrebbero interessarti

contro tratta esseri umaniContro la tratta di esseri umani. In 10 anni salvate 200 persone - Oggi si celebra la XIX Giornata europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2006 per sensibilizzare cittadini e istituzioni su un fenomeno criminale che continua ... Da ilrestodelcarlino.it

contro tratta esseri umaniComune di Cremona sostiene Giornata - Il Comune di Cremona aderisce alla Diciannovesima Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ... Segnala cremonaoggi.it

Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani - Il Comune di Venezia aderisce alla 19^ Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani, che si celebra in tutta Europa il 18 ottobre, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su uno ... Scrive live.comune.venezia.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Tratta Esseri Umani