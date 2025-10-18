Contratto scuola in arrivo fino a 600 milioni di euro in più per aumenti stipendiali

Durante l'ultimo Consiglio dei ministri, il governo ha raggiunto un'intesa per destinare risorse aggiuntive al rinnovo del contratto del comparto istruzione e degli enti locali. Secondo quanto riportato da fonti governative riportate dall'ANSA, la cifra complessiva dovrebbe oscillare tra i 500 e i 600 milioni di euro.

