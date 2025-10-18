Continassa Juve | sei indisponibili per la trasferta di Como tutti gli aggiornamenti sui bianconeri

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve è attesa dalla sfida di domani in casa del Como. Sei gli indisponibili tra le fila della Vecchia Signora: ai già noti Bremer, Milik, Cabal, Pinsoglio e Miretti (quest’ultimo atteso in gruppo a partire dalla prossima settimana) si aggiunge anche Zhegrova: per il kosovaro risentimento all’anca in zona pubica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

