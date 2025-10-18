Il tecnico del Napoli mastica amaro al termine della partita persa contro il Torino, poi non parla del mercato e della rosa azzurra Il Napoli perde a Torino, con gol dell’ex Giovanni Simeone, il migliore in campo. L’argentino punisce la sua vecchia squadra con cui ha vinto due Scudetti. E Antonio Conte ai microfoni di DAZN mastica amarissimo: “Nel primo tempo ci siamo limitati ad essere bellini, nel secondo tempo ci abbiamo messo più voglia. Complimenti al Torino, ma il gol l’abbiamo confezionato noi. Abbiamo fatto tutto noi”. Antonio Conte (Screenshot da DAZN) Calciomercato.it Dallo studio arriva una domanda sulla rosa e sul (forse) eccessivo entusiasmo generato dal mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte stufo al termine di Torino-Napoli: “Non torno su questo argomento”