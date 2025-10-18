Conte | Siamo primi in possesso stiamo di più nella metà campo avversaria ma 14esimi nella concretizzazione

«Nel primo tempo ci siamo messi le scarpe da ballerina. Eravamo bellini e carini in costruzione, poi però quando c'era da quagliare, non c'era la cattiveria per far male al Torino. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri. Quello che dobbiamo migliorare, è che dobbiamo essere molto più cattivi. Per le statistiche siamo la squadra con maggior possesso palla e che stiamo per la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria, però a livello di concretizzare siamo 14esimi e stride. Non puoi tenere la palla 70 minuti e non fare neanche un gol».

