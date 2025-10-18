Conte sciacallesco su Meloni | È scappata per non rispondere ai giornalisti Ma la premier era diretta ai funerali dei carabinieri

Parla proprio Giuseppe Conte: proprio lui, che da premier monopolizzava le tv per i messaggi alla nazione senza contraddittorio. Parla proprio lui e si improvvisa docente di comunicazione istituzionale a Giorgia Meloni, “ rea ” di avere presentato la manovra finanziaria da 18 miliardi senza essere rimasta a conversare coi giornalisti. Donzelli: vergognoso Conte, Meloni è ‘scappata’ ai funerali dei carabinieri. Con un post social surreale, Conte ha attaccato la premier: «Capisco l’imbarazzo per l’aumento della pressione fiscale – esordisce il presidente M5s – l’innalzamento dell’età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte sciacallesco su Meloni: “È scappata per non rispondere ai giornalisti”. Ma la premier era diretta ai funerali dei carabinieri

