Conte sciacallesco su Meloni | È scappata per non rispondere ai giornalisti Ma la premier era diretta ai funerali dei carabinieri
Parla proprio Giuseppe Conte: proprio lui, che da premier monopolizzava le tv per i messaggi alla nazione senza contraddittorio. Parla proprio lui e si improvvisa docente di comunicazione istituzionale a Giorgia Meloni, “ rea ” di avere presentato la manovra finanziaria da 18 miliardi senza essere rimasta a conversare coi giornalisti. Donzelli: vergognoso Conte, Meloni è ‘scappata’ ai funerali dei carabinieri. Con un post social surreale, Conte ha attaccato la premier: «Capisco l’imbarazzo per l’aumento della pressione fiscale – esordisce il presidente M5s – l’innalzamento dell’età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”. E l’allora premier declinò l’invito - "E’ un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Meloni, il Conte Mascetti sarebbe fiero del Conte del M5s - "Ho sentito Conte dire, 'noi non siamo alleati del Pd, abbiamo un progetto, che è mandare a casa Meloni'. Riporta ansa.it
Conte attacca Meloni dopo il video in cui Almasri elimina un uomo: 'Non ha nulla da dire?' - Il controverso caso di Osama Najeem, noto come Almasri, torna alla ribalta politica con la diffusione di un video agghiacciante. Riporta it.blastingnews.com