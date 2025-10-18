Conte riaggiorna Velasco | chi vince festeggia; chi perde declama statistiche

Dobbiamo confessare che ci ha colpito non poco il post-partita di Antonio Conte. Non del tutto sorprendente, visto che già in precedenza aveva espresso concetti simili. Però ascoltarlo declamare statistiche dopo la sconfitta di Torino, è stato in ogni caso un colpo. Gli hanno chiesto della fragilità difensiva del Napoli che oggi è giunto alla seconda sconfitta in campionato in appena sette partite. E lui ha risposto snocciolando statistiche. Che il Napoli è la prima in possesso palla. Che è la squadra, con l’Inter, che tocca più il pallone negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

