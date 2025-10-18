Conte riaggiorna Velasco | chi vince festeggia; chi perde declama statistiche
Dobbiamo confessare che ci ha colpito non poco il post-partita di Antonio Conte. Non del tutto sorprendente, visto che già in precedenza aveva espresso concetti simili. Però ascoltarlo declamare statistiche dopo la sconfitta di Torino, è stato in ogni caso un colpo. Gli hanno chiesto della fragilità difensiva del Napoli che oggi è giunto alla seconda sconfitta in campionato in appena sette partite. E lui ha risposto snocciolando statistiche. Che il Napoli è la prima in possesso palla. Che è la squadra, con l’Inter, che tocca più il pallone negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Intervento in Aula sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 Come relatore ho illustrato in Aula i contenuti del #DPFP2025: un documento serio e credibile, che aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e traccia la rotta per la - facebook.com Vai su Facebook
Conte riaggiorna Velasco: chi vince, festeggia; chi perde, declama statistiche - Conte che declama statistiche dopo la sconfitta a Torino ci fa tornare in mente Maurizio Sarri. ilnapolista.it scrive
Napoli, modello Conte: soffre e vince al 95esimo - Minuto 50, Fuorigrotta può festeggiare una vittoria che sembrava insperata. Come scrive ilmessaggero.it