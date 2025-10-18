Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli | nemmeno in panchina le condizioni
Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i nomi di McTominay e Hojlund. Entrambi si sono fermati e non sono andati nemmeno in panchina. Il comunicato del club ha spiegato i traumi accusati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quindi anche il Conte sa prendere la vita con leggerezza Anche se alla fine si perde in chiacchiere e non legge il calendario Ecco il nuovo Calendario con le prossime visite ed esperienze di Villago ? Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre Tutte le i - facebook.com Vai su Facebook
Ibra, con chi ce l’hai? Lobotka e Politano k.o: Conte perde due pilastri ? Friedkin: "Gasp, sei unico" Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 9 ottobre - X Vai su X
Torino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina - Antonio Conte costretto a cambiare i suoi piani per Torino- Riporta calciomercato.it
Napoli, che guaio per Antonio Conte: si fermano Hojlund e McTominay - Napoli, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, arrivano bruttissime notizie per i campioni d’Italia. Secondo gonfialarete.com
Napoli, che (doppia) botta: McTominay e Hojlund ko prima del Torino. E il 25 arriva l’Inter… - Brutte notizie per il Napoli di Conte a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino e a una settimana da Napoli- fcinter1908.it scrive