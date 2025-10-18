Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli | nemmeno in panchina le condizioni

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i nomi di McTominay e Hojlund. Entrambi si sono fermati e non sono andati nemmeno in panchina. Il comunicato del club ha spiegato i traumi accusati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

