Conte non ci sta dopo la sconfitta | Complimenti al Torino ma oggi abbiamo fatto tutto noi! Dovrò avere la pazienza di aspettare…
Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Torino. Le dichiarazioni del tecnico azzurro. Così Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Torino marchiata Simeone. Di seguito riportate le dichiarazioni del tecnico azzurro. QUI: RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PAROLE – « Nel primo tempo abbiamo mosso la palla e creato situazioni, ma ci siamo limitati ad essere bellini, anche il gol lo abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino ma oggi abbiamo fatto tutto noi. Da uomo di calcio a inizio stagione avevo detto delle cose normali per chi conosce il modo in cui si costruisce qualcosa di nuovo, noi dobbiamo fare la nostra stagione e lavorare al massimo, dobbiamo giocare ogni tre giorni e non abbiamo tempo, c’è soltanto da giocare e migliorare ogni volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Antonio Conte è pronto ad affrontare il nuovo tour de force al rientro dalla sosta nazionali e dopo i diversi infortuni arrivati nell'ultima partita contro il Genoa l'allenatore degli azzurri pensa già a come gestire La Rosa per la gioia dei fantallenatori. - facebook.com Vai su Facebook
Appendino contro Conte. Le primarie sul Fatto. Dopo le sconfitte regionali l’ex sindaca di Torino minaccia le dimissioni, contesta il campo largo e prepara un’intervista-manifesto sul giornale di Travaglio. Di @GianlucaDeRosas - X Vai su X
Conte a DAZN: “Ci siamo limitati ad essere ‘bellini’, dobbiamo migliorare” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Torino ... iamnaples.it scrive
DAZN - Napoli, Conte: "Complimenti al Torino, il gol di Simeone? Errore di squadra, dobbiamo stare attenti e crescere" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Torino. Lo riporta napolimagazine.com
Conte diretta conferenza: le parole del tecnico dopo Torino-Napoli LIVE - Gli azzurri cadono contro i granata di Baroni e subiscono la seconda sconfitta in campionato: tutte le dichiarazioni dell'allenatore tra interviste e conferenza stampa ... Secondo corrieredellosport.it