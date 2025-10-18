Conte non ci sta dopo la sconfitta | Complimenti al Torino ma oggi abbiamo fatto tutto noi! Dovrò avere la pazienza di aspettare…

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Torino. Le dichiarazioni del tecnico azzurro. Così Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Torino marchiata Simeone. Di seguito riportate le dichiarazioni del tecnico azzurro. QUI:  RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI:  CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PAROLE – « Nel primo tempo abbiamo mosso la palla e creato situazioni, ma ci siamo limitati ad essere bellini, anche il gol lo abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino ma oggi abbiamo fatto tutto noi. Da uomo di calcio a inizio stagione avevo detto delle cose normali per chi conosce il modo in cui si costruisce qualcosa di nuovo, noi dobbiamo fare la nostra stagione e lavorare al massimo, dobbiamo giocare ogni tre giorni e non abbiamo tempo, c’è soltanto da giocare e migliorare ogni volta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte non ci sta dopo la sconfitta: «Complimenti al Torino, ma oggi abbiamo fatto tutto noi! Dovrò avere la pazienza di aspettare…»

