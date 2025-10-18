Conte nel post gara di Torino Napoli | Complimenti al Torino per la vittoria ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi

Antonio Conte nel post partita di Torino Napoli: «Complimenti al Torino per la vittoria, ma che stasera abbiamo fatto tutto noi» Il Napoli non riesce a completare la rimonta e cade sul campo del Torino, punito dal gol decisivo dell’ex Simeone. Gli azzurri avevano accarezzato il pareggio nel recupero con Noa Lang, ma la rete . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

