Conte | Il Napoli ha fatto tutto da solo Mercato? Non mi va di dire sempre le stesse cose

L'analisi del tecnico dopo il ko a Torino: "I nuovi arrivati? Devono crescere, ma se dico una cosa è perché ho una certa esperienza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Il Napoli ha fatto tutto da solo. Mercato? Non mi va di dire sempre le stesse cose"

Contenuti che potrebbero interessarti

-Torino-Napoli, la probabile formazione di Conte - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero" - X Vai su X

Conte dopo il ko Napoli: "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund... - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla trasferta a Torino, che ha visto gli ospiti uscire sconfitti con il finale di 1- Riporta tuttosport.com

Conte deluso dopo Torino-Napoli: "Il goal l'abbiamo fatto noi" - Antonio Conte ha commentato la sconfitta subita contro il Torino, la seconda in questa Serie A. Secondo goal.com

Torino-Napoli 1-0, Conte: «Abbiamo fatto tutto noi, complimenti al Toro per la vittoria» - Dopo il commento dell’allenatore avversario, non è tardato ad arrivare anche quello di Antonio Conte sul match perso per 0- msn.com scrive