Conte ha rovinato la nazionale | colpa di una sua vecchia mossa | Finora hanno insabbiato tutto

Conte ha rovinato la nazionale: colpa di una sua vecchia mossa Finora hanno insabbiato tutto"> Il tecnico azzurro con una sua scelta ha messo a repentaglio l’intera Nazionale italiana: era stato nascosto tutto. Negli ultimi anni la Nazionale italiana ha vissuto momenti di grande incertezza, alternando brevi slanci d’orgoglio a delusioni cocenti. Molti addetti ai lavori puntano il dito non solo sui giocatori o sui dirigenti attuali, ma su una “vecchia mossa” di Antonio Conte, che avrebbe gettato le basi per i problemi odierni. Una scelta che funzionò agli Europei del 2016, ma che lasciò un’eredità fragile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte ha rovinato la nazionale: colpa di una sua vecchia mossa | Finora hanno insabbiato tutto

News recenti che potrebbero piacerti

Noa Lang voleva giocare contro il Pisa L'attaccante olandese era pronto a subentrare, ma il gol di Spinazzola ha rovinato i piani Sul 2-1, Conte ha cambiato idea e Lang ha manifestato il suo disappunto. Ora la testa è già al Milan #NapoliPisa #NoaLang - facebook.com Vai su Facebook

#ManchesterCityNapoli, l'analisi tattica: un ottimo piano gara rovinato dall'espulsione di Di Lorenzo. Ecco perché conte ha scelto Savic al posto di Meret e, soprattutto, perché ha dovuto sostituto De Bruyne. ? https://napolinetwork.com/analisi/manchester-city - X Vai su X

Conte surreale, se la prende con l'espulsione: "Ha rovinato la partita, non dico se ci fosse o meno" - Uno stoico Napoli cade a Manchester contro il City di Guardiola nella prima giornata della prima fase della Champions League 2025/2026. Come scrive tuttosport.com

Conte: "L'espulsione ha rovinato la partita, ci resta l'amaro in bocca" - Antonio Conte commenta con amarezza la sconfitta del suo Napoli in casa del City: "Sento parlare di amaro in bocca di McTominay, ma tutti siamo rimasti con l'amaro in bocca. Da sportmediaset.mediaset.it

Napoli, Conte sorride: tornano i big dalle nazionali. Neres da valutare - Ieri Conte ha riabbracciato alcuni nazionali: De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati e avranno sufficienti allenamenti per ... Scrive gazzetta.it