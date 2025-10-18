Conte amareggiato dopo la sconfitta con il Torino | Abbiamo fatto tutto noi complimenti agli avversari per…

Inter News 24 Conte dopo la sfida tra Torino e Juventus: «Nel primo tempo siamo stati bellini, nel secondo più energia, ma ci siamo fatti gol da soli». Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino all’Olimpico Grande Torino, con il gol decisivo segnato dall’ex Giovanni Simeone. Il tecnico ha analizzato la prestazione della sua squadra in vista del match tra Roma e Inter, riconoscendo i propri errori ma anche complimentandosi con il Torino per la vittoria. «Nel primo tempo possesso, ma poca concretezza». Conte ha spiegato: «Nel primo tempo eravamo bellini, tanto possesso palla, ci siamo limitati ad essere bellini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte amareggiato dopo la sconfitta con il Torino: «Abbiamo fatto tutto noi, complimenti agli avversari per…»

