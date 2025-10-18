Conte a Dazn | Prendiamo troppi gol? Noi siamo il Napoli dobbiamo giocare nella metà campo avversaria

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il match contro il Torino Le parole di Conte. «Il primo tempo eravamo bellini, possesso, muovevamo tanto la palla, abbiamo creato un paio di situazioni ma ci siamo limitati a essere bellini. Secondo tempo abbiamo messo più energia, più voglia, anche il gol lo abbiamo confezionato noi, complimenti al Torino per la vittoria. Abbiamo fatto tutto noi. È un anno complicato per il Napoli, c’è stato troppo entusiasmo per il mercato? «Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti per uno che conosce il calcio. Parlo da persona esperta, ho un po’ di esperienza tra calciatore e allenatore, e ho detto alcune cose, cose semplici, normali per chi mastica di calcio e sa che significa costruire qualcosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte a Dazn: «Prendiamo troppi gol? Noi siamo il Napoli, dobbiamo giocare nella metà campo avversaria»

