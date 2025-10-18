Consumi degli Italiani Tra conferme e sorprese cronache di un Paese divergente

In Italia i consumi rimangono stabili. E siccome tutto costa di più, questo significa che si compra meno. È il fenomeno che Istat approfondisce in modo molto più rigoroso all’interno del report pubblicato il 7 ottobre 2025. Sono numerosi i temi che meritano un approfondimento. In primo luogo il rapporto tra spese alimentari e spese non alimentari, che vede queste ultime raggiungere, in media, circa l’81% della spesa totale delle famiglie. La seconda dimensione di interesse è quella che analizza la differenza di spesa media per specifiche categorie di consumo; nel 2024, ad esempio, con riferimento all’intero stivale, si sono registrate riduzione di consumi per i seguenti comparti: “Succhi di frutta e verdura”, “Altre bevande analcoliche”, “Bevande Alcoliche e tabacchi”, “Abbigliamento e Calzature”, “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili”, “Salute”, “Informazione e Comunicazione” e “Servizi assicurativi e finanziari”. 🔗 Leggi su Formiche.net

