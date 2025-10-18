Consigli Fantacalcio 7 giornata | chi schierare e chi no

Consigli Fantacalcio 7 giornata. Accantonata la pausa nazionali con l’Italia che si è guadagnata il diritto minimo di partecipare ai playoff per la qualificazione al Mondiale, è tempo di tornare a pensare al campionato e alla Serie A. I giorni che avvicinano il ritorno in campo sono frenetici per gli appassionati di Fantacalcio, alle prese con la difficile scelta della formazione. Ecco i nostri consigli Fantacalcio 7 giornata. Squalificati e infortunati Serie A 7 giornata. Il Giudice Sportivo ha confermato che saranno soltanto due i calciatori indisponibili per squalifica nel prossimo turno. Si tratta di Jesus Rodriguez del Como e Idrissa Touré del Pisa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it