Consigli Fantacalcio 7 giornata | chi schierare e chi no
Consigli Fantacalcio 7 giornata. Accantonata la pausa nazionali con l’Italia che si è guadagnata il diritto minimo di partecipare ai playoff per la qualificazione al Mondiale, è tempo di tornare a pensare al campionato e alla Serie A. I giorni che avvicinano il ritorno in campo sono frenetici per gli appassionati di Fantacalcio, alle prese con la difficile scelta della formazione. Ecco i nostri consigli Fantacalcio 7 giornata. Squalificati e infortunati Serie A 7 giornata. Il Giudice Sportivo ha confermato che saranno soltanto due i calciatori indisponibili per squalifica nel prossimo turno. Si tratta di Jesus Rodriguez del Como e Idrissa Touré del Pisa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Consigli fantacalcio 7^ giornata: Thuram, Kean, Scamacca, Dybala, Morata, David, Openda, Leao e Ferguson Chi gioca e chi no https://bit.ly/43pBBKF - facebook.com Vai su Facebook
Fantacalcio, tutti i consigli sui difensori da schierare in vista della 6ª giornata - X Vai su X
Consigli fantacalcio, chi schierare nella 7^ giornata: it’s Rafa time - Settima giornata di Serie A che segue la sosta per le nazionali e dà il via a un intensissimo periodo con partite ogni tre giorni tra coppe europee e infrasettimanale per arrivare alla sosta di novemb ... Riporta calciodangolo.com
Consigli fantacalcio, 11 BIG per la 7^ giornata - Ecco gli 11 BIG da schierare in questo turno di Serie A, consulta i nostri consigli! Segnala fantamaster.it
Consigli fantacalcio, 11 SORPRESE per la 7^ giornata - Quali giocatori potrebbero rivelarsi delle assolute sorprese in questo 7° turno di campionato? Si legge su fantamaster.it