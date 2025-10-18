Consenso informato a scuola il Forum delle Associazioni Familiari | Una garanzia per tutti

Il dibattito intorno al disegno di legge che prevede l’introduzione del consenso informato per la partecipazione degli studenti minorenni ad attività scolastiche su tematiche affettive, sessuali o etiche, ha riacceso il confronto sui rapporti tra scuola e famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

consenso informato scuola forumConsenso informato a scuola, il Forum Associazioni Familiari: “Educare all’affettività è sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa”. Riporta tecnicadellascuola.it

Ddl consenso informato in ambito scolastico: Bordignon (Forum delle Associazioni Familiari), “educare all’affettività è una sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. Segnala agensir.it

consenso informato scuola forumScuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della Lega - Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche ... Da fanpage.it

