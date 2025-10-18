Consenso informato a scuola il Forum delle Associazioni Familiari | Una garanzia per tutti

Il dibattito intorno al disegno di legge che prevede l’introduzione del consenso informato per la partecipazione degli studenti minorenni ad attività scolastiche su tematiche affettive, sessuali o etiche, ha riacceso il confronto sui rapporti tra scuola e famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un emendamento al Ddl Valditara, approvato in commissione Cultura, vieta ogni attività su questi argomenti fino ai 13 anni e introduce per le superiori un consenso informato preventivo delle famiglie. - X Vai su X

In commissione Cultura alla Camera va avanti il ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, che in sostanza prevede l'ob - facebook.com Vai su Facebook

Consenso informato a scuola, il Forum Associazioni Familiari: “Educare all’affettività è sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa”. Riporta tecnicadellascuola.it

Ddl consenso informato in ambito scolastico: Bordignon (Forum delle Associazioni Familiari), “educare all’affettività è una sfida difficile ma irrinunciabile” - “Educare all’affettività, in un mondo sempre più distratto e violento, non è un’opzione, ma un’urgenza educativa. Segnala agensir.it

Scuola, educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie: cosa dice l’emendamento della Lega - Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche ... Da fanpage.it