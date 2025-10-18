Consar finalmente è campionato | dopo sei mesi si torna al De Andrè per affrontare Porto Viro

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre sei mesi dall’ultima partita, il 9 marzo scorso contro Catania (playoff e Coppa Italia furono giocati al Pala Costa), il Pala De Andrè torna a riaprire le sue porte al campionato di A2. Domenica, con inizio alle 18, la Consar Ravenna avvia il suo cammino nella nuova stagione ospitando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

