Consar finalmente è campionato | dopo sei mesi si torna al De Andrè per affrontare Porto Viro
Dopo oltre sei mesi dall’ultima partita, il 9 marzo scorso contro Catania (playoff e Coppa Italia furono giocati al Pala Costa), il Pala De Andrè torna a riaprire le sue porte al campionato di A2. Domenica, con inizio alle 18, la Consar Ravenna avvia il suo cammino nella nuova stagione ospitando. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
https://portoroburcosta2030.it/2025/10/18/finalmente-e-campionato-la-prima-gara-per-ravenna-e-contro-porto-viro/ - facebook.com Vai su Facebook
Torna in campo la Consar. Esordio con Porto Viro - Campionato al via oggi alle 18 al Pala de Andrè per il Porto Robur Costa. Secondo ilrestodelcarlino.it
Prima di campionato: la Consar ospita Porto Viro battuta due settimane fa in allenamento - Il Pala De Andrè torna a riaprire le sue porte: domani, 19 ... Si legge su ravennaedintorni.it
Consar Ravenna sfida Acicastello in crisi nel campionato di serie A2 - La Consar Ravenna anticipa questa sera a Catania il match della dodicesima e penultima gara del girone di andata del campionato di serie A2. ilrestodelcarlino.it scrive