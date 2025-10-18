CONIFA 2026 | Il Cilento ospita il calcio delle nazioni senza confini

CONIFA2026, il Cilento diventa capitale del calcio inclusivo e identitario. Nel 2026, il Cilento sarà protagonista di un evento sportivo internazionale senza precedenti: il Torneo Europeo CONIFA, organizzato sotto l’identità storica del Regno delle Due Sicilie. Per la prima volta, otto nazionali non affiliate alla FIFA si sfideranno in un contesto che unisce sport, cultura e promozione territoriale. Un progetto che valorizza il Sud. L’iniziativa, promossa dal Comitato Organizzatore “Cilento 2026”, rappresenta una straordinaria occasione per dare visibilità al patrimonio storico e culturale del Cilento e del Regno delle Due Sicilie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

