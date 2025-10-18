Confronto organizzato dal Rotary sulla Società del rischio

Tanti i partecipanti alla serata del Rotary Club Macerata Matteo Ricci dedicata alla teoria della " Società del rischio " del sociologo tedesco Ulrich Beck, illustrata da Carlo Menghi (docente ordinario di Filosofia del diritto a Unimc). In apertura, il presidente Tobia Sardellini ha ricordato come proprio il docente maceratese Menghi invitò il filosofo tedesco nel 2006 per il conferimento della laurea honoris causa, da parte del rettore Sani. Menghi ha illustrato la cesura individuata da Beck, spiegando il passaggio dalla "cultura della scelta" alla "cultura delle connessioni non scelte", generatasi in un’epoca caratterizzata sempre meno da scelta consapevole e sempre più da una rapida concatenazione incontrollabile di eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

