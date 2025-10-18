Confindustria antisindacale | Sole 24 Ore in edicola nonostante lo sciopero per l’intervista a Meloni

Il messaggio è inequivocabile e ha una sua coerenza: il Sole 24 Ore è il giornale dei padroni e in quanto tale non si piega agli scioperi delle maestranze. Sabato 18 ottobre il quotidiano della Confindustria è in edicola in formato ridotto, 14 pagine scarse oltre le tabelle e un solo articolo di giornata, il pezzo della discordia che ha fatto salire sulle barricate la redazione tanto da far esplodere uno sciopero proprio nel giorno dell’approvazione della legge di bilancio. Cioè il core business del giornale. E del suo editore, che nei giorni scorsi si era fatto notare per i continui richiami al governo affinché la finanziaria dimostrasse più attenzione agli interessi degli industriali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

