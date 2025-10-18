Conferma del supplente sostegno | arriva la proroga al 2027 28

La conferma del supplente di sostegno su richiesta delle famiglie proseguirà. Un emendamento al DL Esami di Stato, approvato al Senato, estende la misura. La procedura sarà valida per gli anni scolastici 202627 e 202728. Sarà regolata da una specifica Ordinanza Ministeriale. Questa misura punta a garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.Il contesto normativo della prorogaLa novità legislativa per la conferma del supplente di sostegno emerge in sede referente al Senato. Qui è stato introdotto il comma 1-bis all’articolo 4 del Decreto Legge sulla Riforma degli Esami di Stato e l'avvio dell'anno scolastico 202526. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Conferma del supplente sostegno: arriva la proroga al 2027/28

