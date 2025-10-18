Conferenza stampa Tudor pre Como Juve | Zhegrova out Quando non vinci alla Juventus passi dalla parte del torto per tanti Sul passaggio alla difesa a 4…
di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole tornare a vincere con la ripresa della Serie A dopo la sosta nazionali. La squadra di Tudor affronterà il Como per scacciare la pareggite. Nel giorno di vigilia, sabato 18 ottobre, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alle 14:30 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. COME HA RITROVATO LA SQUADRA – «Sono pochi, due, tre, quattro che son rimasti e abbiamo lavorato bene. Avevano bisogno di recuperare, abbiamo avuto giorni liberi anche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
L’Europa riparta dall'Industria. Oggi la conferenza stampa di presentazione di #IndustriaEuropa, la prima Assemblea Pubblica di Confindustria Friuli Venezia Giulia, promossa da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. 24 ottobre – Generali C - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di #Conte in vista del match in casa del Torino Guarda la conferenza stampa di #TorinoNapoli sul nostro canale YouTube: https://youtube.com/live/mhyQ9ggD1nw?feature=share… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve LIVE: le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Milan ... Da calcionews24.com
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le dichiarazioni in diretta - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole tornare a vincere con la ripresa d ... Come scrive juventusnews24.com
Tudor: “I ragazzi stanno bene. Abbiamo fatto due allenamenti insieme” - Igor Tudor sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como valida per la settima giornata di Serie A. tuttojuve.com scrive