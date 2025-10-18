Conferenza stampa Tudor pre Como Juve | le dichiarazioni in diretta
di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole tornare a vincere con la ripresa della Serie A dopo la sosta nazionali. La squadra di Tudor affronterà il Como per scacciare la pareggite. Nel giorno di vigilia, sabato 18 ottobre, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alle 14:30 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. Aggiornamenti a partire dalle 14:30 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
L’Europa riparta dall'Industria. Oggi la conferenza stampa di presentazione di #IndustriaEuropa, la prima Assemblea Pubblica di Confindustria Friuli Venezia Giulia, promossa da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. 24 ottobre – Generali C - facebook.com Vai su Facebook
Accade oggi. Scandaloso. Il presidente del consiglio #Meloni interrompe la conferenza stampa (monologo senza contraddittorio) lasciando al ministero Giorgetti il compito di proseguire con tanto di in bocca al lupo sarcastico. Questo presidente è di una maled - X Vai su X
Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 2025/26 - Conferenza stampa Tudor pre Villarreal Juve: le dichiarazioni alla vigilia del match della 2ª giornata della League Phase di Champions 2025/26 Archiviati i due pareggi in campionato, la Juve torna a f ... Scrive juventusnews24.com
Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero - Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è interv ... juventusnews24.com scrive
Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «La squadra sta bene, la vedo in crescita. Servirà grande gara» - Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro l’Atala ... Lo riporta calcionews24.com