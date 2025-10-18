Conferenza stampa Tudor pre Como Juve | La partita è difficile il Como è una finta piccola Zhegrova non ci sarà Yildiz domani riposa? No
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 202526 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Milan allo Stadium, la Juventus di Igor Tudor scende in campo al Sinigaglia nel settimo match della Serie A 202526. Bianconeri che sfidano il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
L’Europa riparta dall'Industria. Oggi la conferenza stampa di presentazione di #IndustriaEuropa, la prima Assemblea Pubblica di Confindustria Friuli Venezia Giulia, promossa da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. 24 ottobre – Generali C - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di #Conte in vista del match in casa del Torino Guarda la conferenza stampa di #TorinoNapoli sul nostro canale YouTube: https://youtube.com/live/mhyQ9ggD1nw?feature=share… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve LIVE: le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Milan ... Lo riporta calcionews24.com
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le dichiarazioni in diretta - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole tornare a vincere con la ripresa d ... Come scrive juventusnews24.com
Tudor: “I ragazzi stanno bene. Abbiamo fatto due allenamenti insieme” - Igor Tudor sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como valida per la settima giornata di Serie A. tuttojuve.com scrive