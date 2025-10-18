Conferenza stampa Sommer post Roma Inter | Le chiacchiere su di me? È il calcio ho fatto un errore e basta Su Akanji…

Inter News 24 Conferenza stampa Sommer post Roma Inter: le parole del portiere nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Yann Sommer al termine di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1. QUANTO VALE QUESTA VITTORIA? – « Tre punti. Era importantissimo, abbiamo fatto un secondo tempo difficile ma i tre punti sono importanti per il nostro cammino ». COME HO VISSUTO LE CHIACCHIERE SU DI ME? – « Questo è il calcio. Ho fatto un errore, punto. Conosco bene questo mondo. Ci sono state situazioni simili in carriera simili ». LE NOVITA’ CON CHIVU – « Avevamo bisogno di trovarci sul campo con il nuovo allenatore, ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Internews24.com

