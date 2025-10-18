Conferenza stampa Sommer post Roma Inter | Le chiacchiere su di me? È il calcio ho fatto un errore e basta Su Akanji…
Inter News 24 Conferenza stampa Sommer post Roma Inter: le parole del portiere nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Yann Sommer al termine di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1. QUANTO VALE QUESTA VITTORIA? – « Tre punti. Era importantissimo, abbiamo fatto un secondo tempo difficile ma i tre punti sono importanti per il nostro cammino ». COME HO VISSUTO LE CHIACCHIERE SU DI ME? – « Questo è il calcio. Ho fatto un errore, punto. Conosco bene questo mondo. Ci sono state situazioni simili in carriera simili ». LE NOVITA’ CON CHIVU – « Avevamo bisogno di trovarci sul campo con il nuovo allenatore, ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
L’annuncio di #Tudor in conferenza stampa: “#Zhegrova non sarà convocato, ha un risentimento al pube” ? - X Vai su X
In diretta da Palazzo Chigi, conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri https://www.youtube.com/live/cjeWhQh-34c #conferenzastampa #GovernoMeloni Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia Senato Fratelli d'Italia Camera - facebook.com Vai su Facebook
Sommer: “Ecco qual è il cambiamento tra Chivu e Inzaghi” - Il portiere svizzero è intervenuto in conferenza stampa per fornire una sua opinione su questa vittoria ... Da passioneinter.com
Roma-Inter, Chivu: - L'Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica grazie al successo proprio sui giallorossi di Gasperini all'Olimpico. Riporta msn.com
Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Tante assenze anche per noi. E’ un film già visto”. Sommer: “Servirà coraggio” - Vigilia di Champions League in casa nerazzurra: domani sera la sfida dell’Allianz Arena contro i bavaresi. Secondo calciomercato.it