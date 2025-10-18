Conferenza stampa Chivu post Roma Inter | Napoli? Non guardiamo né la classifica né le altre oggi avevo chiesto una cosa ai ragazzi
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Roma Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1. LA MIA RICHIESTA ALLA SQUADRA PER OGGI – « Avevo chiesto di capire i momenti, mi sembra che oggi l’abbiano fatto abbastanza bene. Abbiamo fatto un gran primo tempo, con pressioni giuste. Le transizioni le abbiamo fatte così così, potevamo essere più concreti. Mi aspettavo il calo fisico del secondo tempo, molti erano stati in nazionale e avevano fatto soltanto un allenamento ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
L’annuncio di #Tudor in conferenza stampa: “#Zhegrova non sarà convocato, ha un risentimento al pube” ? - X Vai su X
In diretta da Palazzo Chigi, conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri https://www.youtube.com/live/cjeWhQh-34c #conferenzastampa #GovernoMeloni Giorgia Meloni Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia Senato Fratelli d'Italia Camera - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter, Chivu: - L'Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica grazie al successo proprio sui giallorossi di Gasperini all'Olimpico. Si legge su msn.com
Inter, Chivu: “Mi aspettavo il calo. Vittorie come questa indirizzano le stagioni” - "Avevo chiesto di capire i momenti, mi sembra che oggi l'abbiano fatto abbastanza bene. Segnala msn.com
Sommer: “Ecco qual è il cambiamento tra Chivu e Inzaghi” - Il portiere svizzero è intervenuto in conferenza stampa per fornire una sua opinione su questa vittoria ... Secondo passioneinter.com