Milano, 18 ott. (askanews) - Fino al 21 ottobre lo storico tram 1830 attraverserà le vie del centro di Milano completamente personalizzato con le celebri strisce della livrea Condor Airlines, trasformandosi in una cabina viaggiante di Business Class. Milanesi e visitatori, possono salire a bordo per scoprire il comfort e il design delle poltrone utilizzate sui voli a lungo raggio Condor nella classe Business. Un'occasione per entrare nel mondo della compagnia aerea tedesca in un contesto urbano e suggestivo, tra innovazione, stile e tradizione. Il percorso, con partenza e arrivo a Piazza Castello, in giorni e orari selezionati al mattino e al pomeriggio, dura circa 45 minuti e offre ai partecipanti un viaggio immersivo nel mondo Condor. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Condor porta la Business Class sullo storico tram 1830 di Milano