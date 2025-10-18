Condò | Inter penalizzata 3 gare top in 8 giorni

Il calendario non concede tregua all’Inter di Cristian Chivu. A sottolinearlo è Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera, dove il giornalista ha analizzato l’intenso programma che attende i nerazzurri tra Serie A e Champions League. Secondo Condò, la struttura del calcio moderno – plasmata da un calendario internazionale sempre più compatto – ha portato a un livellamento tra i vari campionati europei. Tuttavia, questo ritmo serrato sta diventando un fattore critico per gli allenatori, costretti a gestire gruppi spremuti da viaggi, impegni ravvicinati e assenza di vere pause. Il giornalista spiega che la Serie A di quest’anno si divide in cinque segmenti ben distinti: Prologo estivo di due giornate ad agosto;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it