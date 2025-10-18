Concorso PNRR 3 | dichiarazione del titolo d' accesso Chiarimenti
Con la scadenza per il Concorso PNRR 3 fissata il prossimo 29 ottobre 2025, molti aspiranti docenti si chiedono quale titolo d'accesso dichiarare: la laurea con tre anni di servizio o l'abilitazione da 3060 CFU? Questo articolo analizza i diversi scenari di punteggio per aiutarvi a fare la scelta più strategica.Valutazione del titolo di accesso e calcolo del punteggioLa scelta del titolo di accesso per il concorso PNRR 3 è un passaggio strategico che può determinare il successo nella graduatoria finale. I candidati possono accedere con la laurea magistrale unita a tre anni di servizio o con l'abilitazione specifica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Leggi anche questi approfondimenti
Concorso PNRR 3, chi segue i 30 CFU online può iscriversi con riserva. Novità sui servizi prestati su classi di concorso accorpate... - facebook.com Vai su Facebook
“Concorso docenti PNRR 3: tutte le info di cui hai bisogno per prepararti al meglio” Giovedì 16 ottobre alle ore 17.00 ? Con Sergio Govi, esperto di normativa scolastica Durante il webinar, Tuttoscuola presenterà il nuovo corso di preparazione al concors - X Vai su X
VIDEO TUTORIAL | Concorso docenti PNRR 3, come fare la domanda passo dopo passo - Concorso docenti PNRR3: con la guida di Roberta Vannini UIL Scuola RUA la guida passo dopo passo alla presentazione della domanda. Riporta orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3: quando si può fare domanda in più Regioni, FAQ del Ministero - A fare chiarezza è intervenuto direttamente il Ministero dell'istruzione, tramite le FAQ ufficiali sul concorso. Segnala ticonsiglio.com
Concorso docenti PNRR 3: domande entro 29 ottobre, prove attese a Natale. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: appena aperta su Concorsi e Procedure selettive la piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione - Si legge su orizzontescuola.it