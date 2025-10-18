Concorso docenti PNRR3 | requisiti posti prove Domande entro le 23 | 59 del 29 ottobre Speciale Bando

Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, gli aspiranti docenti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale "Concorsi e Procedure selettive". Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025 per completare e inoltrare la domanda di partecipazione. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre Speciale Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Iscrizione con riserva al concorso docenti PNRR3: possibile solo per l’abilitazione, non per la laurea. Pillole di Question Time - X Vai su X

Arriva pronto al concorso docenti PNRR3 ? Abilitati entro gennaio 2026 iscrivendoti ai percorsi abilitanti 30 CFU art. 13 Scopri di più: 0950979340 Via Etnea, 110 Catania Via G. D’Annunzio, 94 Catania Piazza Umberto I, 10 Raddusa Via Garibaldi Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Riporta orizzontescuola.it

Concorsi docenti PNRR 3: requisiti, riserve e scadenze per infanzia, primaria e secondaria - Scuola secondaria di primo e secondo grado: laurea e abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta. catania.liveuniversity.it scrive