Concorso docenti PNRR3 | possibili prove scritte entro la fine dell’anno Pillole di Question Time
Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato affrontato il tema delle tempistiche del concorso PNRR3, con particolare attenzione alla possibilità che le prove si svolgano prima di Natale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3: quando si può fare domanda in più Regioni, FAQ del Ministero - A fare chiarezza è intervenuto direttamente il Ministero dell'istruzione, tramite le FAQ ufficiali sul concorso. Segnala ticonsiglio.com
Iscrizione con riserva al concorso docenti PNRR3: possibile solo per l’abilitazione, non per la laurea. Pillole di Question Time - Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo ... orizzontescuola.it scrive
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. orizzontescuola.it scrive