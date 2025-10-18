Concorso docenti PNRR3 | possibili prove scritte entro la fine dell’anno Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato affrontato il tema delle tempistiche del concorso PNRR3, con particolare attenzione alla possibilità che le prove si svolgano prima di Natale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

