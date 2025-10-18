Concorso docenti PNRR3 bando a Ottobre | preparati Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti
Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, gli aspiranti docenti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale “Concorsi e Procedure selettive”. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Iscrizione con riserva al concorso docenti PNRR3: possibile solo per l’abilitazione, non per la laurea. Pillole di Question Time - X Vai su X
Pubblicato il bando di concorso per docenti del PNRR3. 4240 posti messi a disposizione per la Puglia - Nella nostra regione l’ennesimo concorso rischia di compromettere la stabilizzazione degli idonei dei precedenti concorsi e non incide sulla precarietà dilagante (oltre 9000 posti) sul sostegno ... Lo riporta flcgil.it
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Secondo orizzontescuola.it
Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Segnala ticonsiglio.com