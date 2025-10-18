Conceicao Zhegrova i due bianconeri possono giocare anche a tutta fascia? Tudor è stato chiaro | cosa ha detto in conferenza

Conceicao Zhegrova, i due bianconeri potrebbero giocare anche a tutta fascia? Ecco la risposta di Tudor in conferenza stampa. Le cattive notizie non arrivano mai da sole. Alla vigilia della delicata trasferta contro il  Como,  Igor Tudor  perde un altro pezzo pregiato del suo attacco. Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico bianconero  ha infatti annunciato il forfait di  Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili. Tudor: la situazione degli esterni e l’infortunio di Zhegrova. L’allenatore croato stava rispondendo a una domanda sulla possibilità di vedere i suoi due esterni offensivi più puri,  Zhegrova  e  Conceicao, impiegati come giocatori “a tutta fascia” nel 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conceicao Zhegrova, i due bianconeri possono giocare anche a tutta fascia? Tudor è stato chiaro: cosa ha detto in conferenza

