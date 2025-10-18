Con Novara Green per ripulire il quartiere San Martino

Novaratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di pulizie della città con Novara Green.L'associazione scende infatti di nuovo in campo per ripulire le strade della città. Questa volta l'appuntamento sarà nel quartiere di San Martino, martedì 21 ottobre, e la pulizia sarà svolta insieme ai dipendenti dello Spazio Enel di via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giovani all’opera per ripulire il quartiere - Organizzata dalla commissione sostenibilità Unicam, la raccolta ha riguardato via Le mosse ed il suo quartiere. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Novara Green Ripulire Quartiere