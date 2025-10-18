Con Novara Green per ripulire il quartiere San Martino
Una giornata di pulizie della città con Novara Green.L'associazione scende infatti di nuovo in campo per ripulire le strade della città. Questa volta l'appuntamento sarà nel quartiere di San Martino, martedì 21 ottobre, e la pulizia sarà svolta insieme ai dipendenti dello Spazio Enel di via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
