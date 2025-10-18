Con lo Zalgiris una delle 5 vittorie più importanti della storia | Olimpia ora hai la tua identità
La vittoria di giovedì a Kaunas contro lo Zalgiris primo in classifica potrebbe essere quella della svolta: dai giocatori a Messina, tutti i meriti di una rimonta incredibile che potrebbe segnare il cambio di passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nella splendida vittoria di ieri a Kaunas, l'Olimpia Milano ha mandato in doppia cifra ben sei giocatori. Vincere sul campo dello Zalgiris non è mai semplice, soprattutto contro una squadra che aveva iniziato l'Eurolega con un record di 3 vittorie e 0 sconfitte
Zalgiris-Olimpia Milano: il tabellino della vittoria ritrovata
Zalgiris vs Olimpia Milano, diretta (54-54 con 5:20, 3Q)