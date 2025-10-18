Con lo Zalgiris una delle 5 vittorie più importanti della storia | Olimpia ora hai la tua identità

La vittoria di giovedì a Kaunas contro lo Zalgiris primo in classifica potrebbe essere quella della svolta: dai giocatori a Messina, tutti i meriti di una rimonta incredibile che potrebbe segnare il cambio di passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con lo Zalgiris una delle 5 vittorie più importanti della storia: Olimpia, ora hai la tua identità

