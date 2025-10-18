Con l' auto contro un palo della luce | morto un ragazzo di 20 anni in Abruzzo
Gravissimo incidente all’ingresso dell’abitato di Avezzano dove un ragazzo di 21 anni è morto venerdì mattina.La vittima è un giovane residente a Celano, Manuel Fieramosca: era alla guida della sua auto per recarsi al lavoro quando, per cause ancora da accertare, ha urtando violentemente il palo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
