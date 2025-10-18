Con l' assemblea nazionale Igersitalia a Reggio la Città metropolitana protagonista su Instagram

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Alvaro ha tenuto a battesimo l’ottava assemblea di Igersitalia, la community nazionale dedicata alla promozione del territorio attraverso la produzione, la pubblicazione di contenuti digitali e l’organizzazione di attività esperienziali. In questo lungo week-end, decine di content creator. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

