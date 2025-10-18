’Con-fusione Festival’ Teatro per ragazzi Spettacoli e riflessioni

di Greta Ercolano Spesso il futuro è visto come un qualcosa di lontano a cui spetterà ad altri pensare, invece il futuro sta proprio nei bambini di oggi ed è proprio seguendo questo pensiero che il Teatro della Brigata e l’associazione Orto degli Ananassi hanno deciso di dar vita alla rassegna di teatro per ragazzi intitolata Con-fusione Festival. La rassegna anche quest’anno animerà fino al 25 ottobre la città con tantissimi spettacoli ed un programma ricco in tutti i sensi, spettacoli, luoghi, argomenti e spunti di riflessione adatti a tutte le età. Saranno ben 17 in totale gli spettacoli presenti all’interno della rassegna, alcune anteprime, altri spettacoli sperimentali attraverso i quali grandi e piccini potranno esplorare tantissime tematiche, dall’arte, ai social, per arrivare all’ambiente a cui saranno dedicati gli appuntamenti in collaborazione con Fiab. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

