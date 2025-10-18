Comunicato ufficiale | SOLLEVATO DALL’INCARICO | La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare
Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare"> In Italia non si riesce a dare continuità ai progetti tecnici degli allenatori. Gli esoneri sono all’ordine del giorno. Gli esoneri prematuri degli allenatori sono diventati una costante. Bastano poche giornate negative o una serie di risultati deludenti perché una panchina cominci a traballare. In un contesto dove la pressione dei tifosi e delle società è altissima, la pazienza sembra essere un lusso che pochi club possono permettersi, anche a costo di compromettere la continuità del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Altre letture consigliate
COMUNICATO UFFICIALE – GELA CALCIO Il Gela Calcio informa che a partire dalle ore 18:00 di oggi, presso l’Eurobet Cafè di Via Venezia 89, sarà possibile per tutti gli abbonati ritirare la tessera fisica di abbonamento. Per il ritiro sarà necessario esibire il - facebook.com Vai su Facebook
Non so se rispondere con un comunicato ufficiale ad un account anonimo sia la scelta migliore, ho molti, molti dubbi, ma comunque sia la realtà non cambia di una virgola: gestione attuale insufficiente, superata, non all'altezza di obbiettivi importanti, economi - X Vai su X
Inter, ufficiale Akanji: “Scegliere è stato facile, sono nel club più grande in Italia” - Con un comunicato sul proprio sito, i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo del difensore svizzero. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Palermo, ufficiale l’arrivo di Bartosz Bereszynski - Il terzino era svincolato Conquistato il primato in classifica, grazie alla vittoria contro il Bari, ecco un ... Segnala gianlucadimarzio.com