Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare"> In Italia non si riesce a dare continuità ai progetti tecnici degli allenatori. Gli esoneri sono all’ordine del giorno. Gli esoneri prematuri degli allenatori sono diventati una costante. Bastano poche giornate negative o una serie di risultati deludenti perché una panchina cominci a traballare. In un contesto dove la pressione dei tifosi e delle società è altissima, la pazienza sembra essere un lusso che pochi club possono permettersi, anche a costo di compromettere la continuità del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” | La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare