Comune di Napoli Cosenza | Andiamo avanti col Maradona che è ciò che abbiamo

Parlami.eu | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli. Queste le sue parole: Cosenza: Tutti vogliono Napoli per Euro 2032. “Tutti vogliono Napoli per Euro 2032. Noi puntiamo su quello che abbiamo, non potremmo puntare su una cosa che non abbiamo per cui stiamo lavorando per la riqualificazione dello stadio Maradona. Ma, nelle comunicazioni abbiamo sempre detto che se l’Uefa ci garantisce che un altro stadio ha i requisiti, siamo favorevoli, ma non dipende da noi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

comune di napoli cosenza andiamo avanti col maradona che 232 ci242 che abbiamo

© Parlami.eu - Comune di Napoli, Cosenza: “Andiamo avanti col Maradona che è ciò che abbiamo”

Altre letture consigliate

comune napoli cosenza andiamoL’assessore Cosenza: «Ci sono criticità tecniche sul progetto di De Laurentiis, noi andiamo avanti sul Maradona» - A Stile Tv è intervenuto l'assessore Cosenza facendo il punto sui lavori per il Maradona e il progetto De Laurentiis di un nuovo stadio ... Riporta ilnapolista.it

Napoli, Cosenza: «250 milioni da De Laurentiis per il nuovo stadio» - L'obiettivo numero uno del Comune di Napoli è evidente: non perdere il Maradona come sede dell'Europeo del 2032. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Napoli Cosenza Andiamo