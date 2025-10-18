Comune di Napoli Cosenza | Andiamo avanti col Maradona che è ciò che abbiamo

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli. Queste le sue parole: Cosenza: Tutti vogliono Napoli per Euro 2032. “Tutti vogliono Napoli per Euro 2032. Noi puntiamo su quello che abbiamo, non potremmo puntare su una cosa che non abbiamo per cui stiamo lavorando per la riqualificazione dello stadio Maradona. Ma, nelle comunicazioni abbiamo sempre detto che se l’Uefa ci garantisce che un altro stadio ha i requisiti, siamo favorevoli, ma non dipende da noi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

