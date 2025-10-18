Comune di Baronissi | Piena assoluzione per gli ex Assessori Anna Petta Luca Galdi e Serafino De Salvo
Assolti ex assessori e tecnici nel caso della scuola “Santa Maria delle Grazie”: il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara che il fatto non sussiste e conferma la piena correttezza dell’operato amministrativo.. L’Amministrazione Comunale di Baronissi annuncia con soddisfazione la sentenza di assoluzione piena pronunciata oggi dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti degli ex Assessori Anna Petta e Luca Galdi, dell’ex Assessore e attuale Consigliere Serafino De Salvo, nonché dei tecnici coinvolti nel procedimento relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione per la scuola primaria “Santa Maria delle Grazie “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
